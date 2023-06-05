Картаполов сообщил о 40 попытках взломать его аккаунт в Telegram

Картаполов сообщил о более чем 40 попытках взломать его Telegram из-за рубежа

Андрей Картаполов (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

Утром 5 июня было совершено более 40 попыток войти в аккаунт главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом он сам сообщил в эфире «России 24».

«Причем с разных адресов пытались заходить. Из Соединенных Штатов, из Норвегии, из Германии, из Швейцарии, с разных других неопределенных адресов для того, чтобы попытаться через мой телеграм-канал бросить какую-то дезинформацию», — рассказал депутат.

Чтобы войти в аккаунт Telegram, нужно ввести номер мобильного телефона. Временный пароль для входа придет либо в СМС, если у пользователя нет верифицированных устройств (то есть таких, где вход в аккаунт уже произошел и учетная запись по-прежнему активна), либо на компьютер или смартфон, где пользователь уже авторизован. Во втором случае придет уведомление с паролем и IP-адресом страны и города, из которого была совершена попытка входа.

Также в мессенджере есть функция двухэтапной аутентификации, которую можно подключать отдельно для дополнительной защиты. При помощи нее Telegram будет запрашивать дополнительный пароль, заранее выбранный самим пользователем, при попытке входа в аккаунт с другого устройства.