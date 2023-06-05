Кадры учений Тихоокеанского и Балтийского флотов. Видео

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Утром 5 июня Тихоокеанский и Балтийский флоты начали учения. Тихоокеанский флот вышел на маневры в Японском и Охотском морях. В них приняли участие более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, 35 летальных аппаратов, береговые войска и 11 тыс. военных. Там учения продлятся до 20 июня.

Балтийский флот проводит учения до 15 июня в Балтийском море. В них принимают участие порядка 40 надводных кораблей, катеров и судов, 3,5 тыс. военных, 25 самолетов и вертолетов и 500 единиц специальной и боевой техники.