В Индии обрушился четырехполосный мост через Ганг. Видео

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В городе Бхагалпур в индийском штате Бихар обрушился четырехполосный мост, который находится в процессе строительства, сообщает The Times of India. По данным источников издания, рухнули по меньшей мере 30 плит с нескольких колонн.

NDTV передает, что после обрушения пропал без вести охранник, работавший неподалеку. Правительство штата распорядилось провести расследование инцидента и заявило, что против провинившихся чиновников должны быть приняты строгие меры.

Это не первое обрушение строящегося с 2014 года моста, соединяющего районы Султангандж и Хагария — в предыдущий раз это произошло в апреле прошлого года. Как сказал заместитель главного министра Бихара Теджашви Ядав, окончательный отчет по этому инциденту еще не готов, но эксперты, изучившие конструкцию, сообщили, что в ней были серьезные дефекты.