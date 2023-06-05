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Экс-разведчик США заявил о «ненависти» к Зеленскому в НАТО

Экс-разведчик США Риттер: Зеленского в НАТО ненавидят, Украина никогда не войдет в альянс
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christophe Gateau / Reuters)

В НАТО ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, Киев никогда не присоединится к альянсу, эти планы «иллюзорны», заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой», — считает Риттер.

Украина сразу после референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в сентябре прошлого года подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО.

По информации газеты Politico, страны восточного фланга альянса выступают за «четкий сигнал» для Украины о том, что это произойдет, но в Западной Европе настаивают, что обсуждение необходимо отложить до конца военных действий. В альянсе не раз говорили, что вступление Украины в блок, пока в стране идут боевые действия, невозможно.

Зеленский, выступая на саммите Европейского политического общества в Кишиневе 1 июня, отмечал, что надежды граждан страны на вступление в альянс становятся «все более и более отдаленными», а потому, по его словам, принять это решение нужно уже этим летом. Очередной саммит НАТО запланирован на 11–12 июля, он состоится в Вильнюсе.

Предотвращение вступления Украины в НАТО в Кремле называли одной из целей военной операции. Требования о гарантиях того, что этого не произойдет, были озвучены российской стороной еще в проекте договора о гарантиях безопасности в декабре 2021 года.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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