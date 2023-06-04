Власти объяснили звуки взрыва над Краснодаром

Власти Краснодара: звук взрыва над городом мог быть вызван самолетом

Экстренные службы Краснодара не получали сообщений о чрезвычайных происшествиях, сообщили РБК в пресс-службе администрации Краснодарского края в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о взрыве в небе над городом.

«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер», — заявили в пресс-службе.

Наиболее вероятной причиной власти назвали самолет, который преодолевал звуковой барьер. В штабе отметили, что сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало.

О взрыве в небе над Краснодаром ранее сообщали местные телеграм-каналы. Так, в 19:11 о громком звуке писал «Типичный Краснодар». Позже он опубликовал фотографии неба над городом, на которых видны инверсионные следы.