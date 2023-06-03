Столицу Турции Анкару затопило после ливня в день инаугурации Эрдогана

Анкару затопило после ливня в день инаугурации Эрдогана. Видео

Video

Столицу Турции Анкару затопило после ливня с грозой и градом, сообщила газета Milliyet.

В городе затопило некоторые дома и предприятия, улицы и площади, возникли перебои в движении транспорта. В районе Енимахалл вода заполнила квартиру на втором этаже и начала выливаться с балкона. В районе Гази полностью затопило подземный переход, пожарные начали откачивать оттуда воду. Из-за переполнения канализации дождевой водой на некоторых улицах заметили много крыс.

Информации о пострадавших и погибших в результате затоплений не поступало. Мэр Анкары Мансур Яваш сообщил, что в состояние повышенной готовности привели 4140 сотрудников оперативных служб и 1401 транспортное средство. Ожидается, что сильный дождь будет продолжаться до вечера.

Ливни обрушились на столицу Турции в день инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, выигравшего президентские выборы и в третий раз вступившего на пост президента. Церемония проходила в парламенте — Великом национальном собрании страны.