В Воронеже обрушилась опора Каменного моста

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В центре Воронежа из-за сильного ливня обрушилась часть опорной стены Каменного моста — памятника архитектуры XIX века и одного из символов города, сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

«По моему поручению в ближайшее время будет объявлен режим ЧС районного масштаба для обеспечения проведения необходимых мероприятий», — написал мэр. Он поручил согласовать с профильными службами областного правительства проведение работ на этом объекте культурного наследия. Сначала территорию расчистят, затем специалисты оценят состояние всех конструкций и уже после этого приступят к восстановлению объекта.

Каменный мост возведен в 1826 году. Он входит в часть дороги, связывающей центр города с прибрежным районом. Мост включен в список памятников архитектуры Воронежской области и охраняется государством. В последний раз его реставрировали в 2011 году.

На месте обрушения работают все службы. Движение в районе Каменного моста перекрыто, сообщила воронежская администрация.

Издание «Воронежские новости» пишет, что в городе прошли ливень с градом, сопровождавшиеся сильным ветром. После дождя затопило микрорайон Машмет и часть Левобережного района, сообщает ГТРК «Воронеж».