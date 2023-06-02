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Общество ,  
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Путин на Совбезе призвал не допустить раскачки ситуации в России

Путин на Совбезе призвал не допустить раскачки ситуации в России
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Недоброжелатели «пытаются раскачать ситуацию внутри России», об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза России. Заседание было посвящено вопросам межнациональных отношений в России.

«А мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать», — обратился Путин к участникам Совбеза.

«Для Российской Федерации это вопросы чрезвычайно важные, имея в виду, что у нас 190 этносов проживает в стране», — сообщил Путин в начале заседания.

Путин добавил, что на Совбезе будут обсуждаться эти вопросы «применительно к обеспечению безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической».

Теги
межнациональные отношения Владимир Путин Россия Совбез России
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