В Красноярском крае спасатели привлекли вертолет для тушения лесопилки

В Красноярском крае загорелась лесопилка на площади в 8 тыс. кв. м

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В Красноярском крае на лесопилке начался крупный пожар. Огонь охватил площадь в 8 тыс. кв. м. Пострадавших и погибших нет.

Огонь тушат 63 пожарных и 18 единиц техники. Для тушения власти привлекли вертолет. На видео видно, как он пролетает над лесопилкой и сбрасывает воду на дымящуюся лесопилку.

По данным МЧС, вертолет уже 19 раз сбросил воду на месте пожара. Для этого использовали 19 тонн огнетушащей жидкости.