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Собянин назвал сроки окончания работ на южном участке МСД

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

В столице идет активное строительство Московского скоростного диаметра (МСД), сообщил в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

«На участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги ведем финальные работы, — уточнил столичный градоначальник. — Строители укладывают тротуар, высаживают деревья, готовят грунт под газон. В начале июля должны закончить».

Кроме того, по словам Собянина, специалисты уже завершили часть новой дороги протяженностью 4,1 км на участке от Павелецкого направления МЖД до развязки с МКАД, что составляет половину от общей ширины. Работы по второй половине ширины основного хода стартуют в этом месяце.

Собянин добавил, что работы также проводятся на Южной рокаде. Продолжается реконструкция улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД.

«Строители заканчивают переустройство кабельных линий. В ближайшее время приступают к укладке верхнего асфальтобетонного покрытия», — подчеркнул глава города.

Мэр Москвы сообщил, что работы на южном направлении МСД завершат в этом году. Новый участок улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы с населением порядка 2,5 млн человек.

С открытием общая протяженность МСД составит 68 км, трасса призвана соединить основные магистрали восточной части города, попутно их разгрузив. Москвичи и жители Подмосковья смогут пользоваться МСД бесплатно, тогда как для водителей транзитного транспорта проезд по новой магистрали будет платным.

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Москва Московский скоростной диаметр дорожное строительство Северо-Восточная хорда Сергей Собянин
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