Умерла режиссер документальных фильмов Людмила Цветкова

Людмила Цветкова (Фото: unikino.ru)

Режиссер документального кино Людмила Цветкова умерла на 80-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

Цветкова начинала творческий путь как актриса, сыграла небольшие роли в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе в «Афоне» Георгия Данелии и «Гараже» Эльдара Рязанова.

В 1996 году она начала снимать документальные фильмы. Цветкова — режиссер фильмов «Истинный дар» о творчестве Зураба Церетели и «Красота живет здесь» о природе Дагестана, цикла «Свидетели эпохи» о героях войны и труда.

Цветкова награждена благодарностью президента России, почетным знаком Росзарубежцентра при МИДе «за вклад в дело дружбы» и другими наградами. С 2008 года она возглавляла Ассоциацию военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России.