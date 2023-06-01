В ХМАО загорелась установка на нефтяном месторождении. Видео

Появились кадры с пожаром на нефтяном месторождении в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе на Северо-Лабатьюганском месторождении произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Возгорание было 30.05, сообщение было в 15:47 в пожарную охрану. На место выехало подразделение от нас, по прибытии на место горения не было, это не завод, это кустовая площадка, отдельный куст, скважина. Пострадавших не было», — сообщили в ведомстве.

На месте пожарные обнаружили, что на грузовом автомобиле поврежден огнем блок управления подъемником. «Сейчас по данному факту работает дознаватель, устанавливает причины», — добавили в ведомстве.