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Дептранс Москвы предупредил о перекрытии улиц в центре со 2 до 5 июня
Дептранс: со 2 до 5 июня ограничат движение на улицах и набережных в центре Москвы
Со 2 до 5 июня в центре Москвы ограничат движение на некоторых улицах и набережных в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ», сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.
- с полуночи 2 июня до 06:00 5 июня будет закрыт проезд на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;
- с 20:00 3 июня до 06:00 5 июня — на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки;
- 4 июня с 07:00 будет перекрыто движение по Малому Москворецкому мосту, улицам Большая Ордынка, Большая Полянка, Житной, Мытной, в Новокрымском проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по съездам с улицы Остоженки и Пречистенской набережной;
- с 07:00 до 12:15 4 июня также перекроют участок Садового кольца от улицы Валовой до Новинского бульвара;
- с 08:00 будут закрыты для движения машин Смоленская, Краснопресненская и Фрунзенская набережные, с 08:30 — Ростовская и Саввинская набережные, а также Крымский проезд.
Кроме того, в местах ограничений с полуночи 4 июня нельзя будет припарковаться, добавили в дептрансе.