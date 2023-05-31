На улицах Москвы заметили бегущего страуса

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На улицах Москвы заметили бегущего по тротуару страуса. Видео опубликовали телеграм-каналы, в том числе «Московские новости».

Представитель компании «Русский страус» рассказал РБК, что птица бежит к ним на ферму. «Сейчас его передвижение контролируют наши сотрудники. Уверены, что совсем скоро «беглец» окажется в новом доме. Через несколько дней вы узнаете миссию нашего страуса», — сказали на ферме.

Изданию «Подъем» в «Русском страусе» уточнили, что птицу зовут Африканыч, ему почти 15 лет (средняя продолжительность жизни африканского страуса — около 75 лет). «Это не наш, но к нам едет. Вот по дороге к нам он где-то заблудился», — пояснили в пресс-службе.