На улицах Москвы заметили бегущего страуса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 16:29
Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира Спорт, 20:36
Макрон допустил «калибровку» помощи Украине в случае затяжного конфликта Политика, 20:32
Песков фразой про бюргеров ответил на заявление Берлина о дронах в Москве Политика, 20:24
Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области Политика, 20:17
Семь инструментов решения нестандартных задач по клиентским коммуникациям Тренды, 20:16
Рынок ЕС упал до минимума за два месяца из-за обвала нефти и акций люкса Инвестиции, 20:16
Путин внес в Госдуму законопроект о двойном гражданстве с Абхазией Политика, 20:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Хачанов уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 19:57
Комитет Думы не поддержал идею освободить докторов наук от мобилизации Политика, 19:49
Роскомнадзор добавил Twitch, «Дзен» и Rutube в реестр социальных сетей Политика, 19:47
Призерок Олимпиады не пустили на турниры за связь с силовыми структурами Спорт, 19:39
На улицах Москвы заметили бегущего страуса Город, 19:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:34
Росстат впервые зафиксировал посткризисный отскок промышленности Экономика, 19:07
Город ,  
0 

На улицах Москвы заметили бегущего страуса

В Москве сняли на видео бегущего по тротуару страуса

На улицах Москвы заметили бегущего страуса
Video

На улицах Москвы заметили бегущего по тротуару страуса. Видео опубликовали телеграм-каналы, в том числе «Московские новости».

Представитель компании «Русский страус» рассказал РБК, что птица бежит к ним на ферму. «Сейчас его передвижение контролируют наши сотрудники. Уверены, что совсем скоро «беглец» окажется в новом доме. Через несколько дней вы узнаете миссию нашего страуса», — сказали на ферме.

Изданию «Подъем» в «Русском страусе» уточнили, что птицу зовут Африканыч, ему почти 15 лет (средняя продолжительность жизни африканского страуса — около 75 лет). «Это не наш, но к нам едет. Вот по дороге к нам он где-то заблудился», — пояснили в пресс-службе.

Теги
Москва
Материалы по теме
В Московском зоопарке достроили павильон «Ластоногие»
Общество
Прокуроры выявили нарушения в зоопарках, цирках и приютах для животных
Общество
Соловей стал лидером среди животных в названиях российских улиц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter