Еврокомиссия назвала чиновникам три риска искусственного интеллекта

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Еврокомиссия выпустила для своих сотрудников руководство по использованию в работе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает EURACTIV. Документ призван помочь чиновникам верно оценивать риски при работе с системами ИИ, такими как ChatGPT, Bard и Stable Diffusion.

«Руководство для персонала по использованию доступных в режиме онлайн инструментов генерирующего искусственного интеллекта» и сопроводительная записка к нему, с которыми ознакомился EURACTIV, были размещены во внутренней информационной системе ЕК. В документах отмечается, что эти инструменты потенциально могут повысить эффективность и улучшить качество офисной работы, однако их использование требует соблюдения ряда условий.

Во-первых, существует риск раскрытия конфиденциальной информации или персональных данных сотрудников. Любая информация, предоставляемая онлайн-модели генерирующего ИИ, затем передается поставщику ИИ и впоследствии может использоваться для ответов другим пользователям системы. Поэтому должностным лицам запрещено делиться с чат-ботами «любой информацией, которая еще не является общественным достоянием, а также личными данными». Страны G7 договорились создать правила для искусственного интеллекта Технологии и медиа

Еще одна опасность касается недостатков модели искусственного интеллекта: с ее помощью можно получить неправильные или предвзятые ответы из-за особенностей алгоритмов ИИ. Из этого следует, что чиновники ЕС «всегда должны критически оценивать любой ответ, полученный с помощью доступной в режиме онлайн модели генерирующего искусственного интеллекта, на предмет потенциальных предубеждений и фактически неточной информации».

Третий риск — нарушение прав интеллектуальной собственности, поскольку модель ИИ может использовать для обучения защищенный контент, а получить в этом случае необходимое разрешение от правообладателей практически невозможно.

Регламент предписывает чиновникам «никогда напрямую не воспроизводить результаты генерирующей модели искусственного интеллекта в публичных документах, таких как тексты комиссии, особенно юридически обязательные». Кроме того, сотрудникам Еврокомиссии запрещено полагаться на эти инструменты для выполнения наиболее важных и требующих больших затрат времени задач.