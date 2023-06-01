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Как выглядит возведенный в Колизее лифт. Видео
Появились кадры с запущенным в Колизее лифтом
В Колизее в Риме установили лифт для маломобильных посетителей. На нем можно подняться, в частности, на галерею, которая находится между II и III уровнями. Сейчас для этого надо преодолеть 100 ступенек. С такой высоты можно осмотреть весь Колизей сверху.
Для строительства лифта не разбирали и не меняли конструкцию Колизея и существующую кладку. Разработчики указывают, что лифт можно разобрать в любой момент без ущерба для Колизея.