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В Австралии нашли тело поддерживавшего Россию активиста

Daily Mail: в Австралии нашли тело поддерживавшего Россию активиста Уолтерса
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Джеймс Уолтерс (Фото: DrewPavlou / Twitter)

В Австралии нашли тело поддерживавшего Россию активиста Джеймса Уолтерса. Об этом сообщает издание Daily Mail. По данным издания, он также был соратником «австралийского казака» Симеона Бойкова, который известен как сторонник президента России Владимира Путина.

По данным издания, 42-летний Уолтерс был найден мертвым 23 мая в северном пригороде Сиднея — спустя десять дней с момента его пропажи. В последний раз его видели в городе Чатсвуд.

В полиции заявили, что офицеры не заметили ничего, что указывало бы на подозрительные обстоятельства его смерти.

Daily Mail опубликовала фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне портрета Путина. На одном из кадров активист держит плакат с текстом на английском языке: «Украина — террористическое государство, поддерживай Россию!».

На других снимках видно, как активист посещал митинги, организованные Бойковым.

«Джеймс [Уолтерс] был молодым австралийцем, который испытывал большую симпатию к России и был против того, чтобы Австралия поддерживала киевский террористический режим», — цитирует Бойкова Daily Mail.

В разговоре с «РИА Новости» «австралийский казак» заявил, что в последнее время в адрес Уолтерса поступали угрозы со стороны украинской диаспоры.

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