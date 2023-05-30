Ефимов сообщил о торгах на право редевелопмента промзоны «Серп и Молот»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы выставили на аукцион право реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе на юго-востоке столицы. Об этом рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сами торги пройдут 17 июля, подать заявку на участие в аукционе можно до 6 июля включительно.

Речь идет о территории вдоль Перовского проезда площадью 1,7 га, которая сейчас занята автосервисами и складами. С точки зрения столичных властей, участок в данный момент используется неэффективно, впоследствии там должен появиться квартал с общественно-деловой застройкой, где будет создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

«Речь идет о 60 тыс. кв. м недвижимости, включающей в себя офисы, магазины, кафе, объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий», — рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По оценкам вице-мэра Ефимова, инвестиции в этот проект могут составить около 6,5 млрд руб.

Бывшая промзона «Серп и Молот» реорганизуется в рамках столичной программы комплексного развития территорий (КРТ). Ее суть — возвращение неэффективно используемых земель в экономический оборот путем возведения там многофункциональных кластеров с коммерческой, жилой и общественной застройкой.