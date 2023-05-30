Умер актер из «Чувствительного милиционера» Николай Шатохин

Актер из сериала «Каменская» Николай Шатохин умер в больнице в возрасте 62 лет

Николай Шатохин (Фото: к/с «Мосфильм»)

Актер Николай Шатохин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила режиссер Ксения Зорина в Facebook (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Артист умер в больнице, причину Зорина не уточнила. Она добавила, что похороны, предположительно, пройдут в четверг, 1 июня, а прощание состоится на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ).

Шатохин родился 30 сентября 1960 года. В 1989 году окончил ГИТИС по специальности «актерское искусство». Он сыграл главные роли в фильмах «Трудно первые сто лет» (1988, Иван) и «Чувствительный милиционер» (1992, милиционер Толик). Снимался в сериалах («Восьмидесятые», «Склифосовский», «Психологини», «Каменская»).

Кроме того, Шатохин был актером театра: играл в МТЮЗе в спектаклях «Гуд бай, Америка!» и «Играем «Преступление», в Центре драматургии и режиссуры исполнил роль Доврского деда в постановке «Пер Гюнт» и другие, позже работал в Центре Мейерхольда.