Роструд напомнил о длинных выходных в июне

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В июне россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя: 12 июня отмечается День России, напомнил Роструд в телеграм-канале.

Праздник выпадает на понедельник, поэтому отдыхать россияне будут три дня подряд (с 10 по 12 июня). Рабочая неделя начнется во вторник, 13 июня, и будет четырехдневной.

День России отмечают ежегодно 12 июня. История праздника началась 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом было провозглашено главенство Конституции страны и ее законов над законодательными актами СССР. Декларация принималась на фоне «парада суверенитетов» в бывших советских республиках. В этот же день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.

Указом от 2 июня 1994 года он утвердил 12 июня государственным праздником — Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998 году Ельцин предложил переименовать его в День России, в 2002 году это официально прописали в Трудовом кодексе.