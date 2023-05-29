Собянин рассказал о развитии и поддержке экосистемы инноваций в Москве

Работник на производстве в технопарке «Калибр» (Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»)

Сергей Собянин вместе с Михаилом Мишустиным в ходе осмотра технопарка «Калибр» на северо-востоке Москвы поговорили с предпринимателями-резидентами, изучили их продукцию, в том числе инновационные образцы.

Во время посещения одной из крупнейших площадок высокотехнологичной промышленности глава города и премьер-министр также встретились со студентами, которые являются участниками образовательной программы молодежного предпринимательства «Я в деле».

«Каждое седьмое предприятие малого и среднего бизнеса в России работает в Москве — почти 900 тыс. организаций, — подчеркнул мэр столицы в ходе встречи. — Больше половины работающих в столице — сотрудники МСП и самозанятые: 3 млн и 1,3 млн человек».

По словам Собянина, предприниматели работают во всех секторах экономики города. «Но в последнее время их влияние все больше чувствуется в сфере высоких технологий, — уточнил градоначальник. — Как результат — московские технопарки стали флагманами развития инноваций».

По информации столичной мэрии, в городе работает 51 технопарк, в том числе семь инвестпроектов по созданию технопарков. Там деятельность осуществляют более 2,2 тыс. компаний, в которых трудятся свыше 72 тыс. специалистов. С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков превысил 80 млрд руб.

Город оказывает технопаркам особую поддержку: льготы по налогу на прибыль, на имущество и земельному налогу, снижение ставок арендной платы за землю. При этом на 1 руб. налоговых льгот приходится больше 9 руб. частных инвестиций.

Кроме этого, Сергей Собянин рассказал о платформе i.moscow. С ее помощью можно найти партнеров, потенциальных заказчиков, а также меры поддержки и инновационные продукты. Сервис помогает заключать выгодные контракты. По словам Собянина, на платформе зарегистрированы уже десятки тысяч предприятий.