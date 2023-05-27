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Mirror узнала, что Тарантино устроил конфликт из-за стула в баре в Каннах

Mirror: Тарантино едва не подрался с посетителем бара в Каннах из-за стула

Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара во французских Каннах из-за стула, пишет газета Mirror.

По словам источника издания, Тарантино попытался вытащить стул из-под сидящего на нем посетителя лобби-бара. Когда мужчина обернулся, режиссер спросил: «Могу я взять этот стул?». «Нет, ты не можешь, потому что я сижу на нем и не двигаюсь!» — ответил тот. После этого Тарантино возмутился: «Ты не знаешь, кто я?».

Затем режиссер попытался сесть стул, который занимал мужчина, но он не сдвинулся. Группа людей начала скандировать: «Борись, сражайся, сражайся!» В итоге Тарантино ушел и занял другой стул.

В Каннах проходил ежегодный кинофестиваль. В этом году за «Золотую пальмовую ветвь» боролся 21 фильм. Жюри возглавил шведский режиссер Рубен Эстлунд. Тарантино был на фестивале почетным гостем.

Главную награду получил фильм «Траектория падения» режиссера Жюстин Трие. Гран-при, второй по значимости награды фестиваля, удостоена «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Приз жюри получил фильм «Опавшие листья» Аки Каурисмяки.

Теги
Квентин Тарантино режиссер конфликт бар Канны

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