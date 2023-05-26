Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 16:34
В Ростове-на-Дону выпал крупный град Общество, 22:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:53
Азербайджан заявил о попытке армянских диверсантов пересечь границу Политика, 21:29
Трех российских легкоатлетов наказали за допинг на основе базы Родченкова Спорт, 21:28
Рашевский сменил Солженицына в наблюдательном совете «Совета рынка» Бизнес, 21:25
Российского паралимпийца отстранили из-за поддержки военной операции Спорт, 21:21
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 21:10
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Минюст признал иноагентами Лёву Би-2 и экс-депутата Госдумы от ЕР Политика, 21:02
В ДНР заявили об обстреле Мариуполя дальнобойными ракетами Политика, 20:55
Роботы и маркетплейсы: 5 трендов Московского предпринимательского форума Тренды, 20:50
Трамп и Джонсон обсудили Украину Политика, 20:46
Бывшего главу оператора «Платона» арестовали по делу о взятках Бизнес, 20:45
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 20:45
Глава «Цементум» — о зеленых технологиях и уходе иностранцев из отрасли Новая экономика, 20:41

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Бизнес ,  
0 

Рашевский сменил Солженицына в наблюдательном совете «Совета рынка»

Рашевский сменил Солженицына в наблюдательном совете «Совета рынка»
Владимир Рашевский
Владимир Рашевский (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В новый состав наблюдательного совета ассоциации «Совет рынка» вошел бывший глава Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский, следует из материалов, опубликованных на сайте ассоциации.

Кадровые изменения в наблюдательном совете были утверждены на годовом общем собрании членов ассоциации «НП Совет рынка», которое состоялось 26 мая 2023 года.

Рашевский был избран в палату производителей электроэнергии. На этом месте он сменил также бывшего главу СУЭКа Степана Солженицына, который сейчас является председателем совета директоров «Сибирской генерирующей компании» (СГК). До этого назначения Солженицын был генеральным директором СГК.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии.

«Совет рынка» является площадкой для обсуждения законодательных и иных инициатив в энергетической отрасли.

В наблюдательный совет ассоциации входит 22 человека: пять представителей продавцов электроэнергии, пять представителей покупателей, восемь представителей органов власти и четыре члена от инфраструктурных организаций.

Читайте на РБК Pro
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке
Будь, как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Создатели Clubhouse все еще пытаются спасти проект. Каков их план
Теги
наблюдательный совет Совет рынка электроэнергетика

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Хуснуллин возглавил набсовет «Роскадастра»
Политика
Путин возглавил набсовет молодежного движения
Политика
Путин возглавит набсовет нового движения детей и молодежи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter