Рашевский сменил Солженицына в наблюдательном совете «Совета рынка»

Владимир Рашевский (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В новый состав наблюдательного совета ассоциации «Совет рынка» вошел бывший глава Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский, следует из материалов, опубликованных на сайте ассоциации.

Кадровые изменения в наблюдательном совете были утверждены на годовом общем собрании членов ассоциации «НП Совет рынка», которое состоялось 26 мая 2023 года.

Рашевский был избран в палату производителей электроэнергии. На этом месте он сменил также бывшего главу СУЭКа Степана Солженицына, который сейчас является председателем совета директоров «Сибирской генерирующей компании» (СГК). До этого назначения Солженицын был генеральным директором СГК.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии.

«Совет рынка» является площадкой для обсуждения законодательных и иных инициатив в энергетической отрасли.

В наблюдательный совет ассоциации входит 22 человека: пять представителей продавцов электроэнергии, пять представителей покупателей, восемь представителей органов власти и четыре члена от инфраструктурных организаций.