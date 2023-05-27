Ефимов анонсировал торги на редевелопмент двух участков в Москве

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичная мэрия планирует включить в программу комплексного развития территорий (КРТ) еще два участка общей площадью 19 га — один на юго-востоке города, другой в «Новой Москве». Право редевелопмента получат инвесторы, определенные по результатам аукционов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первый участок находится в Южнопортовом районе Москвы по адресу Волгоградский проспект, вл. 32, второй — в Коммунарке, между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. По мнению столичных властей, сейчас они используются неэффективно — на них располагаются автомойки, автосервисы и склады.

По итогам же редевеломпента на их месте возникнут кластеры с современным производством и общественно-деловой недвижимостью, там будет создано порядка 7 тыс. новых рабочих мест. «Вместо устаревших нежилых зданий на Волгоградском проспекте инвестор сможет возвести предприятия легкой и электронной промышленности, торговые площади, кафе, отделения банков и офисы, а в Коммунарке — торгово-развлекательный комплекс и технопарк», — рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По словам Ефимова, суммарный объем инвестиций в эти два проекта может составить более 38,5 млрд руб., тогда как в бюджет они по итогам реализации могут приность около 2,6 млрд руб. ежегодно.

Суть программы КРТ — возвращение в экономический оборот города неэффективно используемых территорий. На месте бывших промзон появляются современные кварталы с жилой и общественно-деловой застройкой. Редевелопментом территории может заняться как нынешний собственник, так и городской оператор, либо частный инвестор. В последнем случае девелопер может быть определен в ходе торгов. По словам Ефимова, аукционы по указанным двум участкам должны состояться во втором квартале 2023 года — то есть, до конца июня.