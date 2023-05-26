Умер автор «Ядерной репки» уличный художник Zoom

Умер автор многих ставших известными граффити — уличный художник, работавший под ником Zoom; одна из самых известных его работ — «Ядерная репка». Об этом сообщил в своем телеграм-канале режиссер Кирилл Серебренников.

Художник умер 24 мая. Его настоящее имя и возраст так и остались неизвестными.

Режиссер напомнил, что Zoom написал в подарок «Гоголь-центру» фреску «Пушкин», которая находилась в фойе театра и сейчас уничтожена. Серебренников руководил театром «Гоголь-центр» с 2012 по 2021 год.

В 2016 году Zoom дал интервью «Афише Daily».

«Я все-таки занимаюсь нелегальной деятельностью. <...> Я знаю людей, которые за раскраску вагонов сидят в тюрьме. Я не раз встречался с сотрудниками на точках, но, к счастью, все случаи заканчивались нормально. <...> Ты им: «Пацаны, я просто хочу сделать красиво», — рассказывал он.

Художник также немного рассказал о своей жизни.

«18 июля [2016 года] проекту Zoom исполнился год — до этого я никогда не занимался уличным искусством. Что я только в жизни ни делал — и в банке работал, и свое дело имел. Но у меня все время было ощущение, что я шел в темноте, держась за тоненькую ниточку и не зная, куда она меня выведет. А год назад эта ниточка превратилась в толстенный стальной канат», — рассказал он.

Большинство работ художника были закрашенными в считанные часы после их создания, однако некоторые из них еще можно увидеть на улицах Москвы.