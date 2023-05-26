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Общество ,  
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Роспотребнадзор изымет из продажи лапшу Nissin

Роспотребнадзор изымет из продажи лапшу Nissin после заявлений о ГМО в ее составе
Фото: Andre M. Chang / ZUMA / ТАСС
Фото: Andre M. Chang / ZUMA / ТАСС

Роспотребнадзор организовал изъятие из продажи американской лапши быстрого приготовления под брендом Nissin Foods после заявлений о содержании в ней генетически модифицированной сои. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В 2022 году Роспотребнадзор выяснил, что содержание сои в продукции составило 0,9%. Это нарушает требования двух регламентов о пищевой продукции — «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Первый документ устанавливает запрет на использование при производстве продуктов ГМО, не прошедших регистрацию в России. Согласное второму регламенту, производитель продуктов с ГМО обязан указать, что товар содержит компоненты генно-модифицированных организмов. В связи нарушениями ввоз и продажа лапши были запрещены.

В «Общественной потребительской инициативе» заметили, что, несмотря на запрет, этот товар все еще есть в наличии во многих интернет-магазинах, писала газета «Известия». В организации попросили Роспотребнадзор прекратить продажу лапши.

Теги
Роспотребнадзор ГМО соя

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