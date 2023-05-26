Собянин анонсировал редевелопмент территории в Коммунарке

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В столичную программу комплексного развития территорий (КРТ) вошел еще один участок за пределами МКАД — территория площадью почти 3,5 га в Коммунарке, где планируется создание технопарка и торгово-развлекательного комплекса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига, неподалеку от гипермаркета сети «Глобус». В настоящий момент указанная территория занята автосервисами и автомойками. Впоследствии там возникнет почти 20 тыс. кв. м недвижимости общественно-делового назначения, где появятся около 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект столичная мэрия оценивает в размере 2 млрд руб.

Программа КРТ призвана вернуть в экономический оборот многочисленные промзоны и неэффективно используемые территории Москвы. На их месте планируется создание многофункциональных кварталов с жилой и коммерческой недвижимостью и социальной инфраструктурой. По словам Собянина, на данный момент в рамках КРТ активно 30 проектов на участках площадью свыше 400 га. В планах — возвести больше 8,4 млн кв. м недвижимости и в результате создать в городе около 93 тыс. новых рабочих мест.