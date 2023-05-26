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Собянин оценил экономический потенциал ОЭЗ «Технополис Москва»

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Технополис «Москва» (Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»)

За 2022 год резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» привлекли порядка 30 млрд руб. инвестиций и создали 2 тыс. новых рабочих мест. В сравнении с предыдущим годом рост вложений составил 12%, число же созданных вакансий увеличилось на 40%, рассказал в своем телеграм-канале столичный мэр Сергей Собянин.

ОЭЗ «Технополис Москва» включает в себя несколько площадок — в Зеленограде, Печатниках и Руднево, где сосредоточена высокотехнологичная и инновационная промышленность столицы. Всего за время существования особой экономической зоны там созданы 13,5 тыс. новых рабочих мест, привлечено свыше 120 млрд руб. инвестиций. Число предприятий на территории ОЭЗ достигает 200, 90 компаний имеют статус резидента, что дает разнообразные налоговые льготы.

По словам Собянина, больше половины продукции резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» приходится на кластер, где производятся микроэлектроника, оптика, робототехника и решения для промышленной автоматизации. На них же приходится и основная часть созданных рабочих мест. Помимо них среди основных отраслей ОЭЗ — медицинские технологии, беспилотные аппараты, энергоэффективные технологии и многое другое.

Теги
Технополис Москва Сергей Собянин инновации

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