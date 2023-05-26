Собянин рассказал о ходе строительства Троицкой линии метро

Фото: mos_sobyanin / Telegram

Столичные метростроевцы продолжают возведение будущей Троицкой линии Московского метрополитена. Активные работы ведутся на первом участке протяженностью 25 км, куда войдут 11 станций, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Троицкая ветка пойдет от станции «ЗИЛ» МЦК в юго-западном направлении, в сторону «Новой Москвы», открытие первого участка до станции «Коммунарка» должно состояться в следующем году. Собянин назвал первую очередь линии «главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения» — из-за масштаба работ и сложности: все 11 станций должны быть готовы и запущены одновременно.

Одна из станций первой очереди — «Университет Дружбы Народов» в непосредственной близости от РУДН. На данный момент ее готовность составляет 75%. Она расположится на улице Миклухо-Маклая почти посредине между «Юго-Западной» Сокольнической линии и «Беляево» Калужско-Рижской. Соответственно, по оценкам мэра, последние две станции разгрузятся примерно на 20%, станет свободнее и на ключевых магистралях района — Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Всего на Троицкой линии запланировано 17 станций — еще шесть, вплоть до города Троицк, откроются в рамках второй очереди строительства в 2026 году. К тому моменту ветка станет самой протяженной в столичном метро за пределами МКАД.