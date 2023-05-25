На Никитском бульваре в Москве загорелся жилой дом

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В центре Москвы на Никитском бульваре возник пожар в жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«По адресу Никитский бульвар, 12 горит шестиэтажное жилое здание. Что горит и площадь [пожара] пока уточняются. Информация по пострадавшим не поступала», — сказал собеседник РБК.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в связи с пожаром движение транспорта на Никитском бульваре перекрыто по внутренней стороне Бульварного кольца.

В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.

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