На Никитском бульваре в Москве загорелся жилой дом
В центре Москвы на Никитском бульваре возник пожар в жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«По адресу Никитский бульвар, 12 горит шестиэтажное жилое здание. Что горит и площадь [пожара] пока уточняются. Информация по пострадавшим не поступала», — сказал собеседник РБК.
В департаменте транспорта Москвы сообщили, что в связи с пожаром движение транспорта на Никитском бульваре перекрыто по внутренней стороне Бульварного кольца.
В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.
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