В мэрии рассказали о ходе работ во флагмане ГКБ им. Буянова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Тарпищев посоветовал Павлюченковой сбросить вес для лучшей игры Спорт, 12:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:30
Названы сроки возврата в РПЛ системы, решающей часть проблем с судейством Спорт, 12:28
Опцион ключевым сотрудникам: когда давать и как снизить риск для бизнеса Pro, 12:27
Претендент на пост президента США Рон Десантис пообещал защитить биткоин Крипто, 12:27
В мэрии рассказали о ходе работ во флагмане ГКБ им. Буянова Город, 12:22
Цены на газ в Европе упали ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые за два года Инвестиции, 12:21
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Путин проведет заседание Высшего экономического совета ЕАЭС. Трансляция Экономика, 12:09
Минпросвещения проработает возвращение уроков труда в школы Общество, 12:07
People рассказал, чем болела Тина Тёрнер Общество, 12:05
«Затронет вообще всех». Чем грозит принятый в ЕС закон о криптовалютах Крипто, 12:04
Российское отделение Mercedes-Benz переименуют Авто, 12:03
Вы хотите наладить бизнес с партнерами из Индии. Что следует знать о них Pro, 11:57
МИД России сообщил о планах спецпосланника Китая во время визита в Москву Политика, 11:57

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Город ,  
0 

В мэрии рассказали о ходе работ во флагмане ГКБ им. Буянова

В столичном районе Царицыно продолжаются работы по строительству флагманского центра ГКБ имени В.М. Буянова — на данный момент завершена установка кислородно-газификационной станции, которая будет снабжать кислородом ключевые отделения корпуса. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция предназначена для централизованного обеспечения кислородом реанимационного, противошокового, операционного отделений, а также смотровых палат флагманского центра», — уточнил заммэра. В целом, по его словам, основные работы на объекте завершены, сейчас продолжается отделка фасада и помещений. Также в процессе работы по монтажу и наладке инженерных систем и оборудования, добавим глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Флагманский центр ГКБ имени В.М. Буянова — один из шести скоропомощных комплексов, которые открываются в Москве в 2023–2024 годах по новейшим стандартам экстренной медпомощи. На данный момент уже действуют два таких центра — при ГКБ имени В.В.Вересаева и НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Новый московский стандарт экстренной помощи подразумевает четкие алгоритмы действий врачебной бригады, разделение пациентов по потокам в зависимости от приоритетности оказания медпомощи (так называемый триаж), сокращение передвижения по корпусу по принципу «врач — к пациенту», а также заботу об эмоциональном состоянии больных и их близких.

Каждый из флагманских центров способен принимать около 200–300 экстренных пациентов в сутки. В комплексе при ГКБ имени В.М. Буянова запланировано шесть разнопрофильных операционных, кабинеты оснастят новейшим оборудованием для проведения МРТ, КТ, УЗИ, ангиографами и так далее. Общая площадь нового корпуса составит около 15 тыс. кв. м.

Теги
экстренная помощь Строительство ГКБ Андрей Бочкарев Москва

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter