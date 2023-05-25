В мэрии рассказали о ходе работ во флагмане ГКБ им. Буянова

В столичном районе Царицыно продолжаются работы по строительству флагманского центра ГКБ имени В.М. Буянова — на данный момент завершена установка кислородно-газификационной станции, которая будет снабжать кислородом ключевые отделения корпуса. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция предназначена для централизованного обеспечения кислородом реанимационного, противошокового, операционного отделений, а также смотровых палат флагманского центра», — уточнил заммэра. В целом, по его словам, основные работы на объекте завершены, сейчас продолжается отделка фасада и помещений. Также в процессе работы по монтажу и наладке инженерных систем и оборудования, добавим глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Флагманский центр ГКБ имени В.М. Буянова — один из шести скоропомощных комплексов, которые открываются в Москве в 2023–2024 годах по новейшим стандартам экстренной медпомощи. На данный момент уже действуют два таких центра — при ГКБ имени В.В.Вересаева и НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Новый московский стандарт экстренной помощи подразумевает четкие алгоритмы действий врачебной бригады, разделение пациентов по потокам в зависимости от приоритетности оказания медпомощи (так называемый триаж), сокращение передвижения по корпусу по принципу «врач — к пациенту», а также заботу об эмоциональном состоянии больных и их близких.

Каждый из флагманских центров способен принимать около 200–300 экстренных пациентов в сутки. В комплексе при ГКБ имени В.М. Буянова запланировано шесть разнопрофильных операционных, кабинеты оснастят новейшим оборудованием для проведения МРТ, КТ, УЗИ, ангиографами и так далее. Общая площадь нового корпуса составит около 15 тыс. кв. м.