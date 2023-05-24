Бакальчук призвала создать в ЕАЭС единый перечень запрещенных товаров

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На уровне Евразийского экономического союза необходимо создать единый перечень запрещенных к онлайн-продаже товаров, сообщила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук во время Евразийского экономического форума.

Бакальчук заявила, что внутри Таможенного союза Евразийского экономического союза необходимо «установить единый перечень товарных документов при пересечении границ стран», а также «создать единый перечень запрещенных к продаже товаров дистанционным способом».

«Нам просто хочется, чтобы в конце концов было единое поле в отношении товаров, защиты прав потребителей, продавцов и нас как площадок», — сказала она.

«Для чего-то наши руководители договорились, что нам нужен Таможенный союз, <...> если он у нас есть, если мы хотим его развивать, нужно в конце концов договориться», — отметила Бакальчук.

Wildberries, помимо России, работает также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

В Таможенный союз Евразийского экономического союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Кандидаты в союз — Сирия и Тунис. 24-25 мая в Москве проходит второй Евразийский экономический форум.