Ракова сообщила о новом высокотехнологичном блоке в ГКБ имени Ворохобова

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В одной из крупнейших многопрофильных городских больниц, ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, ежегодно принимающей на лечение около 90 тыс. человек, заработал новый ангиографический операционный блок. Он включает в себя две операционные с высокотехнологичным оборудованием, позволяющим хирургам выполнять сложнейшие реконструктивные и малоинвазивные операции по международным медицинским стандартам. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сложные операции на кровеносных сосудах можно будет проводить малотравматичным хирургическим методом: «Он высоко эффективен и оказывает минимальное операционное воздействие на пациента. Новое оснащение позволит нам существенно увеличить объем оказываемой в больнице плановой и экстренной рентгенхирургической медицинской помощи», — рассказала вице-мэр.

Ангиографический операционный блок распложен в одном корпусе с приемным отделением больницы и реанимацией и специализируется на оказании рентгенэндоваскулярной медпомощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, головного мозга, гинекологическими и урологическими патологиями. «Благодаря такому расположению блока наши пациенты получают полный комплекс плановой и экстренной высокотехнологичной медицинской помощи в максимально короткие сроки в едином месте, — отметил главврач ГКБ имени Л.А. Ворохобова Андрей Шкода. — Мощность новых операционных позволяет нам ежедневно проводить более 50 операций пациентам с различными острыми заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы».

Операционные оснащены цифровыми ангиографическими установками экспертного класса. Ангиографы обладают сниженной рентгеновской нагрузкой по сравнению с аппаратами предыдущего поколения, оборудованы комплексом датчиков для проведения диагностических исследований, новейшим рентгенологическим оборудованием (C-дугами) для контроля за ходом операции в реальном времени и современной системой визуализации, обеспечивающей высокую информативность и качество получаемых врачом данных. Также в операционные поставлены современные анестезиологическое и реанимационное оборудование, системы мониторинга за состоянием пациента и расходные материалы для проведения рентгенэндоваскулярных операций.

Высокотехнологичное оборудование закуплено по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), которые предполагают поставку, дальнейшее обслуживание и ремонт со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. Надежность закупаемой медицинской техники таким образом обеспечивается производителем, а уровень диагностики и лечения благодаря техническому переоснащению по КЖЦ растет. Москва первой в России стала приобретать сложную медицинскую технику посредством КЖЦ.