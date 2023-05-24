Власти Броварского района под Киевом начали фильтрационные мероприятия

В Броварах под Киевом начались усиленные проверки граждан и транспорта на блокпостах

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Броварском районе под Киевом c 24 по 25 мая пройдут усиленные фильтрационные мероприятия. Об этом говорится в сообщении горсовета в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Просим отнестись с пониманием и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы на транспорт», — предупредили местные власти.

Горсовет не уточнил, с чем связано введение подобных мер.

Ранее командование сухопутных сил ВСУ сообщило, что в Киеве и Киевской области с 23 по 25 мая пройдут военные учения. Местных жителей предупредили о перемещении личного состава и тяжелой военной техники.

В ходе учений к маневрам привлекут личный состав, технику и вооружения. Учения направлены на наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время.

В Кремле говорили, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных.