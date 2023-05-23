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Израиль сменил посла в России

МИД: Симону Гальперин назначили новым послом Израиля в России
Симона Гальперин и Эли Коэн
Симона Гальперин и Эли Коэн (Фото: halpst / Twitter)

Новым послом Израиля в России стала Симона Гальперин, замглавы департамента Евразии и Западных Балкан израильского МИДа, сообщается на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Министр иностранных дел Эли Коэн пожелал ей успехов на ее будущем посту и поблагодарил главу комитета МИДа по назначениям, гендиректора ведомства Ронена Леви. Теперь назначение Гальперин должно одобрить правительство.

Сейчас послом Израиля в России является Александр Бен Цви, который занимает этот пост с 2020 года.

Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге. Она была послом Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе с 2017 по 2019 год, до этого она возглавляла израильское экономическое и культурное управление в Тайване. На дипломатическую службу она поступила в 1993 году. Ранее она была заместителем посла в Казахстане и Южной Корее.

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