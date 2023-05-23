Белгородский губернатор показал фото из сел после атаки диверсантов

Жители города Грайворон и села Головчино вернулись в свои дома после эвакуации из-за атаки диверсантов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, жители населенных пунктов Гора-Подол, Глотово и Козинки будут централизованно возвращены уже в ближайшее время.

Гладков также рассказал, что побывал в пострадавших селах, и опубликовал фотографии оттуда.