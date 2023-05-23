Полунин в Кремле объяснил, как сочетаются тату с гербом Украины и Путиным

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 16:43
В ФРГ заявили о неспособности спецслужб найти взорвавших Nord Stream Политика, 19:24
В ЦСКА отреагировали на обвинения «Спартака» в провоцировании Соболева Спорт, 19:13
Wildberries разблокировала 60% счетов подозреваемых в сером продвижении Бизнес, 19:12
Защитники климата сорвали начало годового собрания акционеров Shell Бизнес, 18:57
Путин заявил, что «никакой Украины не было» до создания УССР Политика, 18:51
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 18:50
Создатели криптокошелька Ledger отложили обновление из-за скандала Крипто, 18:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Объявлены российские цены на новый китайский седан Авто, 18:40
Российский теннисист попал в основную сетку Уимблдона после снятия Надаля Спорт, 18:36
Уникальный опыт и защита авторских прав: что дают NFT Тренды, 18:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:28
Гладков сообщил о погибшем в результате нападения диверсантов Политика, 18:26
Суд продлил Гершковичу содержание под стражей на три месяца Политика, 18:15
Как спрос на БАДы стимулирует рынок онлайн-торговли РБК+, 18:09
Общество ,  
0 

Полунин в Кремле объяснил, как сочетаются тату с гербом Украины и Путиным

Полунин: «Тату с гербом Украины не мешает мне любить Путина»
Владимир Путин и Сергей Полунин
Владимир Путин и Сергей Полунин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Артист балета Сергей Полунин заявил, что не видит противоречий между татуировкой с гербом Украиной и татуировками с президентом России Владимиром Путиным на его теле.

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю», — цитирует Полунина «РИА Новости».

Артист также отметил, что жал Путину руку три раза — столько же у него татуировок с изображением президента. «Бог любит троицу», — заключил он.

23 мая Полунин получил из рук Владимира Путина премию президента Российской Федерации.

Артисту балета должны были вручить награду еще в марте, но он не пришел на церемонию. Путин обратил внимание на его отсутствие, но высказался о Полунине как о «молодом, но уже признанном мастере».

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой позже пояснил, что Полунин не смог присутствовать на церемонии, потому что в этот день у него была премьера спектакля «Мастер и Маргарита».

Теги
Украина Владимир Путин балет награды татуировка
Материалы по теме
Путин ответил на мнения о нелегких временах словами об особом моменте
Политика
Большой театр убрал из афиши балет Серебренникова из-за закона об ЛГБТ
Общество
Театру Европы в Петербурге грозит штраф из-за помады на столе и швабр
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter