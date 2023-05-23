Полунин в Кремле объяснил, как сочетаются тату с гербом Украины и Путиным

Владимир Путин и Сергей Полунин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Артист балета Сергей Полунин заявил, что не видит противоречий между татуировкой с гербом Украиной и татуировками с президентом России Владимиром Путиным на его теле.

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина и считаю, все-таки он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю», — цитирует Полунина «РИА Новости».

Артист также отметил, что жал Путину руку три раза — столько же у него татуировок с изображением президента. «Бог любит троицу», — заключил он.

23 мая Полунин получил из рук Владимира Путина премию президента Российской Федерации.

Артисту балета должны были вручить награду еще в марте, но он не пришел на церемонию. Путин обратил внимание на его отсутствие, но высказался о Полунине как о «молодом, но уже признанном мастере».



Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой позже пояснил, что Полунин не смог присутствовать на церемонии, потому что в этот день у него была премьера спектакля «Мастер и Маргарита».