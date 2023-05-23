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Песков назвал актуальными слова Путина о террористах «мочить в сортире»

Песков назвал актуальными слова Путина о террористах «мочить в сортире»

Песков назвал актуальными слова Путина о террористах «мочить в сортире»
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Прежние высказывания президента Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и сейчас, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Все сказанное тогда имеет актуальность и сейчас», — цитирует ТАСС представителя Кремля. Его попросили прокомментировать такие высказывания Путина в отношении террористов, как «мочить в сортире».

Пескова также спросили, нужно ли усилить риторику в отношении террористов в свете нападения на Белгородскую область.

Пресс-секретарь президента ответил, что «дело не в риторике, дело в действиях».

«А что касается сказанного тогда в отношении терроризма, в полной мере это актуально и сейчас», — Повторил Песков.

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Ставшие знаменитые слова о «мочить в сортире» Владимир Путин произнес, комментируя нанесение ракетно-бомбового удара по Грозному в сентябре 1999 года. Тогда продолжалась вторая операция против террористов в Чечне.

«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. <...> Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов», — сказал тогда Путин.

В сентябре 1999 года в России произошла серия террористических актов — взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве (на улице Гурьянова и на Каширском шоссе) и Волгодонске, жертвами которых стали более 300 человек.

31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом с поста президента Бориса Ельцина Путин стал исполняющим обязанности главы государства. 7 мая 2000-го года Путин официально вступил в должность президента России.

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Владимир Путин

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