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Минобороны заявило о попытке ВСУ вернуть позиции на одном из направлений

Группировка «Центр»: ВСУ пытались вернуть позиции на краснолиманском направлении
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Военные двух бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении «на торском участке и в районе Серебрянского лесничества», сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Украинские силы, по словам Савчука, понесли «значительные потери в личном составе и технике» после удара российской артиллерии. Кроме того, авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ на этом же направлении.

Накануне Савчук рассказывал, что на краснолиманском направлении военные группировки наносят удары по украинской технике и позициям ВСУ. Так, они ударили по позициям в районе населенного пункта Червоная Диброва с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». По опорным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ близ Кременной сел Терны, Торское и Серебрянка был нанесен авиаудар.

Кроме того, военные засекли перемещение штурмовых отрядов и личного состава на технике близ сел Невское и Торское. Эти подразделения обстреляла артиллерия группировки. В результате противник понес «значительные потери в личном составе и технике», говорил Савчук.

Теги
ВСУ Красный Лиман Украина ДНР Минобороны
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