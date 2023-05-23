Умер председатель заксобрания Омской области Варнавский

Владимир Варнавский (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Бывший член Совета Федерации и почти 30 лет занимавший пост председателя Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский умер в возрасте 76 лет, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко в телеграм-канале. Также о его смерти сообщается на сайте администрации Омска.

Причина смерти не уточняется, при этом портал «СуперОмск» отмечает, что Варнавский умер в больнице.

Владимир Варнавский родился 20 марта 1947 года в Омске. В 1970 году окончил Омский политехнический институт по специальности «инженер-механик», после чего работал на радиозаводе имени А.С. Попова около девяти лет с перерывом на службу в армии. В 1990 году стал депутатом и председателем омского городского Совета народных депутатов, а в 1993 году — замглавы администрации Омской области.

В 1994 году Варнавский стал председателем заксобрания Омской области и занимал этот пост в течение 29 лет. Членом Совета Федерации от региона был с 1996 по 2001 год. Также с 1996 года был членом Комитета СФ по международным делам, а с 1998 — зампредседателя Совета Федерации. Кроме того, с 1996-го руководил российской делегацией в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (Россия вышла из СЕ в марте 2022 года).

Варнавский был награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, орденом Александра Невского.