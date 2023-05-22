Умер герой сериала «Рим» и фильма «Тор» британский актер Рэй Стивенсон

Умер сыгравший в сериале «Рим» и франшизе Marvel про Тора британский актер Рэй Стивенсон

Рэй Стивенсон (Фото: Tschiponnique Skupin / Zuma / Global Look Press)

Британский актер Рэй Стивенсон умер в Италии во время съемок нового фильма, сообщает La Reppublicca. Его агент подтвердил смерть артиста Variety, однако деталей не раскрывал.

Как пишет итальянская газета, 59-летний актер умер в больнице Риццоли на острове Искья. Днем в субботу, 20 мая, он почувствовал себя плохо, потребовалась госпитализация. Сегодня состояние Стивенсона ухудшилось.

В Италии актер участвовал в съемках фильма «Казино на Искье» режиссера Фрэнка Сиоты. Стивенсон играл в нем главную роль.

Рэй Стивенсон родился 25 мая 1964 года в Северной Ирландии. В 2004 году он снялся в фильме «Король Артур», а в 2007 году сыграл роль Тита Полония в историческом сериале Би-би-си, HBO и RAI «Рим».

Он снимался и в других картинах, в том числе во франшизе Marvel о Торе, сериалах «Медичи» и «Викинги». Актер озвучивал одного из героев в анимационном сериале по вселенной «Звездных войн». Всего Стивенсон снялся более чем в 30 картинах.