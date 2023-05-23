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Ракова сообщила о новой высокотехнологичной операционной в ГКБ им. Юдина

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В одном из крупнейших стационаров Москвы, городской клинической больнице имени С.С.Юдина, начала работу третья рентген-хирургическая операционная, оборудованная высокотехнологичной медтехникой. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Появление дополнительных хирургических мощностей позволит увеличить объем оказываемой плановой и экстренной медицинской помощи в больнице, — уверена Ракова. — Новая операционная оснащена оборудованием последнего поколения, в том числе высокотехнологичным ангиографическим комплексом с высоким разрешением изображения».

Новая операционная открыта на базе отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения. Специалисты отделения круглосуточно оказывают высокотехнологичную помощь пациентам с сосудистой патологией на самых ранних этапах развития заболевания, ежегодно проводится более 45 тыс. операций разной сложности.

Конкретно же коронарных стентирований при ишемической болезни сердца в отделении проводится около 1,5 тыс. в год, рассказала главный врач ГКБ имени С.С.Юдина Ольга Папышева. Помимо этого там стентируют аорту, удаляют аневризмы головного мозга, имплантируют кардиостимуляторы и делают многое другое. «Новое оборудование и высокий уровень профессионализма сотрудников позволят давать стабильно высокие результаты высокотехнологичного лечения, сохраняя жизнь и ее качество пациентам с различными заболеваниями», — заверила главврач.

Благодаря современному ангиографическому комплексу с высоким разрешением изображения врачи больницы могут быстро и точно исследовать просветы сосудов и полостей сердца пациента, а также контролировать ход операций, рассказала заммэра. Оборудование позволяет проводить даже самые сложные операции на кровеносных сосудах, используя при этом малотравматичные хирургические методы.

«Помимо качественной визуализации аппарат обладает сниженной рентгеновской нагрузкой по сравнению с аппаратами предыдущего поколения. Это значит, что лучевое воздействие на пациентов будет минимальным», — отметила Ракова. По ее словам, ангиографический комплекс дает возможность проведения всех видов ангиографических исследований — при сердечно-сосудистых катастрофах, приобретенных пороках сердца, артериальных патологиях, кровотечениях различной локализации и так далее.

Операционная также оснащена аппаратом ЭКМО для механической поддержки кровообращения, системой оптико-когерентной томографии для определения точного местоположения и характера сосудистой патологии и многим другим оборудованием. Возможности рентген-хирургической операционной ГКБ имени С.С.Юдина позволяют врачам выполнять даже самые сложные эндоваскулярные вмешательства — операции на сосудах, для которых необходим лишь небольшой прокол на коже. Данный хирургический метод менее травматичен и эффективен, поэтому количество проведенных эндоваскулярных операций растет с каждым годом.

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Теги
инновации в медицине операция на сердце Москва Анастасия Ракова
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