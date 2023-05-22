Гладков заявил о покинувших приграничные села жителях Белгородчины

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Большинство жителей самого западного города Белгородской области Грайворона покинули его. Об этом в обращении к жителям региона рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидают на личном транспорте», — сказал губернатор.

Ранее в области был введен режим контртеррористической операции в связи со вторжением диверсионно-разведывательной группы со стороны Украины.

Гладков пообещал, что имущество уехавших из своих домов людей останется в целости.

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