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Четверых немцев обвинили в продаже Турции ПО для слежки за оппозицией

Прокуратура в Германии обвинила 4 человек в продаже Турции ПО для слежки за оппозицией
Фото: Simon Belcher / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Simon Belcher / imagebroker.com / Global Look Press

Немецкая прокуратура выдвинула обвинения против четырех человек из баварской компании, которых подозревают в продаже Турции программного обеспечения для наблюдения за турецкой оппозицией. Об этом сообщает Associated Press.

Прокуратура считает, что они умышленно нарушили лицензионные требования для товаров двойного назначения, продавая программное обеспечение для наблюдения стране, не входящей в ЕС. Четверых подозреваемых из компании FinFisher обвиняют в нарушениях закона Германии о торговле и платежах по трем отдельным делам.

Программное обеспечение для слежки FinSpy было предложено представителям турецкого оппозиционного движения для загрузки в 2017 году через поддельный сайт под ложным предлогом, чтобы шпионить за ними, считают прокуроры. Как сообщала неправительственная организация «Репортеры без границ», за внедрением шпионской программа на сайт могло стоять турецкое правительство, которое купило ПО у немецкой компании.

В 2019 году неправительственная организация «Репортеры без границ» (Германия) подала иск против немецкой компании FinFisher за экспорт шпионского ПО FinSpy в Турцию без лицензии.

При использовании и установке на мобильном устройстве получателя FinSpy позволял государственным органам получать доступ к телефонным и VoIP-разговорам, системам данных, снимкам экрана и другим фотографиям, данным GPS, микрофонам и данным о подключении, а также к различным приложениям, говорили «Репортеры без границ».

«Следовательно, это представляет большую угрозу для активистов и журналистов, поскольку полностью раскрывает их общение с контактами и источниками», — подчеркивали они.

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