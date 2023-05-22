Собянин рассказал о внедрении образовательных сервисов МЭШ в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) в ближайшее время будет масштабирован в Подмосковье: о внедрении сервисов в областные школы в своем телеграм-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин после переговоров с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

МЭШ служит единой платформой для цифровых образовательных сервисов — электронного дневника, электронного журнала, портфолио учащегося, библиотеки электронных материалов и т.д. К самым разным данным платформы доступ получают и ученики, и родители, и учителя.

Проникновение столичного ноу-хау в регионы стало возможным благодаря прошлогоднему решению правительства России сделать МЭШ основой региональных сегментов федеральной платформы «Моя школа». В столице эта платформа функционирует с 2016 года.

«Мы вложили в развитие МЭШ большие усилия и ресурсы. Теперь проект становится общедоступным. Мы передали Минцифры и Минпросвещения наши технические разработки и помогаем внедрять их в регионах», — подчеркнул Собянин.