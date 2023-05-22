Пентагон опроверг сообщения о взрыве возле здания
Взрыва возле здания Пентагона не было, заявил журналистам спикер ведомства, передает «РИА Новости».
Изображение со взрывом появилось в соцсетях 22 мая. После этого полиция округа Арлингтон (пригород Вашингтона) заявила в Twitter, что сообщения о взрыве возле здания Минобороны США являются ложью.
«На территории Пентагона или рядом с ней не происходит взрывов или инцидентов, и нет непосредственной опасности или опасностей для населения», — написало ведомство.
В Сети распространились разные версии происхождения изображения: по одной из них, это старая фотография 2001 года, когда 11 сентября в левое крыло здания врезался гражданский самолет, захваченный террористами.
По другой версии, изображение было сгенерировано искусственным интеллектом, при его внимательном рассмотрении видны артефакты и несовпадения.