Пентагон опроверг сообщения о взрыве возле здания

Вид на здание Пентагона (Фото: Liu Jie / Global Look Press)

Взрыва возле здания Пентагона не было, заявил журналистам спикер ведомства, передает «РИА Новости».

Изображение со взрывом появилось в соцсетях 22 мая. После этого полиция округа Арлингтон (пригород Вашингтона) заявила в Twitter, что сообщения о взрыве возле здания Минобороны США являются ложью.

«На территории Пентагона или рядом с ней не происходит взрывов или инцидентов, и нет непосредственной опасности или опасностей для населения», — написало ведомство.

В Сети распространились разные версии происхождения изображения: по одной из них, это старая фотография 2001 года, когда 11 сентября в левое крыло здания врезался гражданский самолет, захваченный террористами.

По другой версии, изображение было сгенерировано искусственным интеллектом, при его внимательном рассмотрении видны артефакты и несовпадения.