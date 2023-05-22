В мэрии оценили объем строительства по реновации в 40 млн «квадратов»

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В рамках программы реновации в Москве планируется возвести около 40 млн кв. м недвижимости, подсчитали в Москомархитектуре. Причем, речь тут идет только о жилье — не считая социальной инфраструктуры в шаговой доступности от многоквартирных домов.

«Мы следим за тем, чтобы в новых районах была развитая транспортная и социальная инфраструктура, — подчеркнула глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — Так, в рамках программы реновации планируется строительство почти 200 социальных объектов разной направленности». В основном это будут учебные заведения — школы (62 штуки), детские сады (81 здание) и учебно воспитательные комплексы (11 штук). Помимо них планы подразумевают возведение 13 объектов здравоохранения и 31 физкультурно-оздоровительного комплекса.

По административным округам столицы площадь запланированного к постройке жилья по программе реновации распределяется следующим образом:

Восточный АО — 8,7 млн кв. м;

Юго-Восточный АО — 6,1 млн кв. м;

Юго-Западный АО — 4,7 млн кв. м;

Северный АО — 4,4 млн кв. м;

Западный АО — 4,4 млн кв. м;

Северо-Восточный АО — 3,9 млн кв. м;

Северо-Западный АО — 3,2 млн кв. м;

Южный АО — 3 млн кв. м;

ТиНАО («Новая Москва») — 700 тыс. кв. м;

Центральный АО — 480 тыс. кв. м;

Зеленоградский АО — 250 тыс. кв. м.

Программа реновации утверждена в 2017 году и предусматривает переселение более 1 млн москвичей из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В список включили около 5,2 тыс. домов, в основном это пятиэтажные «хрущевки». Реновация затронет жителей более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. К настоящему времени по программе построено 247 жилых зданий общей площадью 3,5 млн кв. м. Всего для строительства новых домов выбрано почти 600 площадок по всему городу.