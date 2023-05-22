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В мэрии оценили объем строительства по реновации в 40 млн «квадратов»

Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В рамках программы реновации в Москве планируется возвести около 40 млн кв. м недвижимости, подсчитали в Москомархитектуре. Причем, речь тут идет только о жилье — не считая социальной инфраструктуры в шаговой доступности от многоквартирных домов.

«Мы следим за тем, чтобы в новых районах была развитая транспортная и социальная инфраструктура, — подчеркнула глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — Так, в рамках программы реновации планируется строительство почти 200 социальных объектов разной направленности». В основном это будут учебные заведения — школы (62 штуки), детские сады (81 здание) и учебно воспитательные комплексы (11 штук). Помимо них планы подразумевают возведение 13 объектов здравоохранения и 31 физкультурно-оздоровительного комплекса.

По административным округам столицы площадь запланированного к постройке жилья по программе реновации распределяется следующим образом:

  • Восточный АО — 8,7 млн кв. м;
  • Юго-Восточный АО — 6,1 млн кв. м;
  • Юго-Западный АО — 4,7 млн кв. м;
  • Северный АО — 4,4 млн кв. м;
  • Западный АО — 4,4 млн кв. м;
  • Северо-Восточный АО — 3,9 млн кв. м;
  • Северо-Западный АО — 3,2 млн кв. м;
  • Южный АО — 3 млн кв. м;
  • ТиНАО («Новая Москва») — 700 тыс. кв. м;
  • Центральный АО — 480 тыс. кв. м;
  • Зеленоградский АО — 250 тыс. кв. м.

Программа реновации утверждена в 2017 году и предусматривает переселение более 1 млн москвичей из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В список включили около 5,2 тыс. домов, в основном это пятиэтажные «хрущевки». Реновация затронет жителей более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. К настоящему времени по программе построено 247 жилых зданий общей площадью 3,5 млн кв. м. Всего для строительства новых домов выбрано почти 600 площадок по всему городу.

Теги
программа реновации Москва Москомархитектура жилищное строительство
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