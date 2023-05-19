Главу налоговой в Серпухове заподозрили в получении многомилионных взяток

Александр Кирш (Фото: Светлана Колосова / serpukhov.tpprf.ru)

В Серпухове задержали руководителя межрайонной налоговой инспекции — его заподозрили в получении взяток в особо крупном размере. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Задержанный подозревается в получении пяти взяток. Ранее были задержаны трое его подчиненных и посредник. Следствие считает, что в 2022 году подозреваемые, «действуя в составе организованной группы, получали от руководителей юридических лиц взятки в размере от 1,5 млн до 4,5 млн руб. за снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены».

Против пятерых фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 15 лет. В отношении взяткодателей тоже завели дела — по ч. 5 ст. 291 УК («Дача взяток», тоже предусматривает до 15 лет лишения свободы).

В Серпухове работает межрайонная ИФНС № 11 по Московской области, она также обслуживает налогоплательщиков из Чехова, Протвина и Пущино. Ее возглавляет Александр Кирш. Источник РЕН ТВ сообщал, что задержали именно его, а также начальницу отдела выездных проверок Наталью Коротневу, главу отдела предпроверочного анализа Елену Рыжову, начальника отдела обеспечения процедуры банкротства Павла Нефедова и старшего инспектора отдела по регистрации и учета налогоплательщиков Атеша Вугара Гасымова.

Врадий уточнила, что четверых подозреваемых в связи со случившимся арестовали, еще с четверых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь следствие будет ходатайствовать о мере пресечения для руководителя ИФНС. Какой именно меры оно будет просить, представитель ведомства не уточнила.