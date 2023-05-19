Собянин сообщил о росте производства лекарств и медизделий в Москве

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В столице за год почти в 1,5 раза выросло производство лекарств и медицинских изделий, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. «В первом квартале года компании произвели на 43,7% больше продукции, чем за тот же период 2022 года», — уточнил глава города.

По словам Собянина, сейчас в столице работают более 200 производителей, выпускающих препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.

Столичные власти помогают предприятиям предоставлением налоговых льгот, субсидиями и льготными займами. Кроме того, им создают условия для инвестиций и развития инфраструктуры. Яркий тому пример — большой фармацевтический кластер на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

По словам мэра, у производителей лекарств нет проблем со сбытом продукции — город заключает с ними офсетные контракты, которые помогают разместить производства, способствуют повышению технологического суверенитета и промышленной безопасности. В частности, на территории ОЭЗ «Технополис Москва» будут локализованы производства лекарств по двум офсетным контрактам, заключенным в 2023 году.

Офсеты — они же контракты со встречными обязательствами — это тип государственно-частного партнерства, при котором госзаказчик поручает бизнесу инвестировать в создание или модернизацию производства, взамен обязуясь закупать выпускаемую там продукцию в течение определенного срока.

Согласно условиям одного из офсетов, столичная компания вложит в производства не меньше 3,8 млрд руб., что позволит выпустить 14 международных непатентованных наименований лекарств. Собянин подчеркнул, что город будет закупать продукцию производителя в течение нескольких лет.