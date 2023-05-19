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Активисты прервали выступление главы Минэнерго США на встрече Politico
Протестующие против строительства газопровода прервали выступление главы Минэнерго США
Активисты, выступающие против строительства газопровода, прервали выступление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм на конференции издания Politico. Видеозапись опубликовали у себя на страницах несколько пользователей в Twitter.
На кадрах видно, как охрана борется с активистами, не подпуская их на сцену к министру. Все это время протестующие выкрикивали лозунги: «Нет MVP (газопровод Mountain Valley. — РБК), нет СПГ, Грэнхолм, ты меня убиваешь». Впоследствии их увели с мероприятия.
На записи выступления Грэнхолм, которая опубликована в Twitter Politico, также слышны эти крики, однако самих активистов в кадре не показали. Трансляцию прервали на некоторое время и позже возобновили.
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