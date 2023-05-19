Активисты прервали выступление главы Минэнерго США на встрече Politico

Активисты, выступающие против строительства газопровода, прервали выступление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм на конференции издания Politico. Видеозапись опубликовали у себя на страницах несколько пользователей в Twitter.

На кадрах видно, как охрана борется с активистами, не подпуская их на сцену к министру. Все это время протестующие выкрикивали лозунги: «Нет MVP (газопровод Mountain Valley. — РБК), нет СПГ, Грэнхолм, ты меня убиваешь». Впоследствии их увели с мероприятия.

На записи выступления Грэнхолм, которая опубликована в Twitter Politico, также слышны эти крики, однако самих активистов в кадре не показали. Трансляцию прервали на некоторое время и позже возобновили.

Материал дополняется